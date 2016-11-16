Топ Новости
<
>

Официальные международные матчи в Харькове могут быть разрешены уже весной - Павелко

16 ноября в 13:22

В ближайшее время Харьков должен получить полный доступ к поединкам самого высокого уровня.

123
Стадион "Металлист" весной может быть открыт для еврокубков и сборной
ФК Металлист
УЕФА может разрешить проведение официальных международных матчей в Харькове уже весной. Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко.

"Спустя три года в Харьков вернулся международный футбол. Вернулся вместе с победой сборной Украины в товарищеском матче против сербов – 2:0. Риск выпустить резервистов не просто оправдал себя, но и показал, что для основной обоймы игроков готовится равнозначная замена.

Город соскучился по событиям такого масштаба, что заметно ощущалось на трибунах. Проделанная работа не прошла даром, что позволяет с оптимизмом смотреть на возвращение Харькову статуса города для проведения официальных международных матчей всех уровней уже ближайшей весной", - написал Павелко на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что запрет сроком на два года на проведение международных матчей в Харькове был наложен УЕФА еще в сентябре 2014 года, а теперь срок действия данного распоряжения подошел к концу. На такой шаг руководство УЕФА изначально пошло по причине близости Харькова к зоне АТО.

Смотрите фото: Украина - Сербия: лучшие фото матча

Напомним, 12 ноября сборная Украины провела матч отбора на ЧМ-2018 против сборной Финляндии, одержав победу со счетом 1:0. Эта встреча проходила в Одессе.

Читайте также
Тэги Павелко Харьков футбол сборная
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.01
EUR 28.00
Последние новости