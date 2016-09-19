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Один из матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2018 пройдет в Одессе

19 сентября в 19:23

Национальная сборная будет принимать в Одессе команду Финляндии.

стадион Черноморец
Одесса примет матч сборной Украины
ФК Черноморец
Матч сборной Украины в рамках отбора чемпионата мира 2018 года против Финляндии пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец" 12 ноября. Об окончательном выборе города сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Из-за санкций против футбольной Украины мы потеряли Львов для национальной команды. Но благодаря ряду предпринятых решений мы смогли открыть Одессу для международных матчей.

Мы видели, как там проходила игра Украина - Кипр и "Заря" играет в Лиге Европы. Следующий матч Украина - Финляндия пройдет Одессе".

В рамках отбора на чемпионат мира 2018 года 5 сентября на "Олимпийском" сборная Украины не смогла обыграть Исландию (1:1).

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Напомним, в обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 29-е место.

По материалам: sport.ua
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Тэги футбол Павелко сборная Украины Одесса
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