Один из матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2018 пройдет в Одессе

Национальная сборная будет принимать в Одессе команду Финляндии.

Одесса примет матч сборной Украины ФК Черноморец

Матчв рамках отбора чемпионата мира 2018 года против Финляндии пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец" 12 ноября. Об окончательном выборе города сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"Из-за санкций против футбольной Украины мы потеряли Львов для национальной команды. Но благодаря ряду предпринятых решений мы смогли открыть Одессу для международных матчей.

Мы видели, как там проходила игра Украина - Кипр и "Заря" играет в Лиге Европы. Следующий матч Украина - Финляндия пройдет Одессе".

В рамках отбора на чемпионат мира 2018 года 5 сентября на "Олимпийском" сборная Украины не смогла обыграть Исландию (1:1).

Напомним, в обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 29-е место.