Один из матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2018 пройдет в Одессе

Национальная сборная будет принимать в Одессе команду Финляндии.
"Из-за санкций против футбольной Украины мы потеряли Львов для национальной команды. Но благодаря ряду предпринятых решений мы смогли открыть Одессу для международных матчей.
Мы видели, как там проходила игра Украина - Кипр и "Заря" играет в Лиге Европы. Следующий матч Украина - Финляндия пройдет Одессе".
В рамках отбора на чемпионат мира 2018 года 5 сентября на "Олимпийском" сборная Украины не смогла обыграть Исландию (1:1).
Напомним, в обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 29-е место.sport.ua