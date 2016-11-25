О недооценке "Коньяспора" речи не шло - Фонсека

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Главный тренер "горняков" остался доволен действиями футболистов.

Фонсека доволен итогом матча ua-football.com

Донецкий "Шахтер" провел матч пятого тура группового этапа Лиги Европы. Во Львове дончане встречались с "Коньяспором" и. Ранее украинский гранд уже гарантировал себе первое место в группе, но это не помешало команде побороться за пятую подряд победу в своем квартете.

"Если говорить об игре, то мы очень хорошо себя показали. После первого гола все стало легче, плюс сегодня играли ребята, которые нечасто играют в таком турнире. Я всем доволен. На самом деле мы воспринимаем каждый матч серьезно, и сегодня не исключение. Мы не недооценивали "Коньяспор", ведь понимали, что у них математически остаются шансы, да и они приехали сюда после двух побед в Турции. Сегодня была интересная игра, и я доволен результатом", - сказал наставник "горняков" Паулу Фонсека на пресс-конференции.

Также португальский специалист подчеркнул, что его не интересует возможность возглавить один из турецких клубов на данном этапе:

"Сейчас я думаю только о "Шахтере". Я очень счастлив в "Шахтере", и я даже не задумывался об уходе отсюда, поэтому не могу ответить на вопрос о возможности возглавить турецкий клуб. Возможно, в будущем я бы подумал, но не сейчас".

Результаты всех матчей дня 24 ноября.