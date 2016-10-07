Новым главным тренером "Карпат" стал белорус Дулуб

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Львовский клуб решил сменить тренерский штаб.

"Карпаты" в очередной раз сменили тренера ФК Карпаты

Львовские "Карпаты" назначили новым главным тренером белорусского специалиста Олега Дулуба. Назначение подтвердил официальный аккаунт клуба в Twitter. Детали контракта не уточняются.

Последним местом работы Дулуба был клуб "Крумкачы", выступающий в Высшей лиге чемпионата Беларуси. Также 51-летний тренер ранее работал в "Торпедо" (Жодино), "Минске", "Витебске", "Гомеле". "Немане" (Гродно) и минском "Динамо".

На посту главного тренера Карпат Дулуб сменил Сергея Зайцева, возглавлявшего львовян с начала текущего сезона. Последнему не удалось вывести команду из кризиса и поднять ее со дна турнирной таблицы.

После десяти туров "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от "Волыни" на шесть пунктов. При этом у львовян на старте сезона баланс очков был отрицательным - "-6" из-за долгов по зарплате перед бывшими футболистами.

Напомним, после окончания прошлого сезона в отставку с поста наставника "Карпат" ушел Владимир Беззубяк, который работал с командой в весенней части сезона. Главным тренером "Карпат" был назначен Валерий Яремченко, однако он покинул команду спустя 11 дней после назначения. Команду принял Анатолий Чанцев, но и он пробыл главным тренером совсем недолго.