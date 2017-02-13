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НОК напомнил украинским спортсменам о дисквалификации в случае смены гражданства

13 февраля в 14:14

Национальный олимпийский комитет Украины не позволит украинским спортсменам избежать дисквалификации при переходе в другие сборные.

Олег Верняев
У Верняева было несколько предложений от других стран
НОК Украины
Федерация греко-римской борьбы Украины и другие федерации по олимпийским видам спорта получили напоминание от Национального олимпийского комитета Украины относительно процедуры смены гражданства.

Так, украинские спортсмены, согласно решению от 3 декабря 2015 года, не могут получить сокращение или отмену трехлетней дисквалификации в случае смены гражданства, независимо от причин такого шага.

Таким образом, украинские атлеты будут отстранены от выступлений на 3 года, если перейдут под знамена другой страны. Это значит, что те украинцы, которые планировали сменить гражданство с целью выступить на Олимпиаде-2020 в Токио за другую страну, должны сделать это до осени, иначе не смогут попасть на Игры, не успев отбыть наказание.

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Напомним, ранее сообщалось, что серебряный призер Игр в Рио Жан Беленюк отказался от предложения выступать за Китай.

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Тэги НОК Верняев Беленюк Олимпиада гражданство
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