"Николаев" – "Динамо": видео онлайн-трансляция матча

В Николаеве определится первый финалист Кубка Украины.
"Николаев" стал главной сенсацией нынешнего розыгрыша турнира. Команда из Первой лиги дошла до полуфинала, где встретится с "Динамо".
Однако на этом, скорее всего, поход за трофеем для "Николаева" закончится. Киевский клуб будет очень мотивирован, ведь Кубок Украины, это единственный шанс для команды Реброва завоевать трофей в нынешнем сезоне.
Отметим тот факт, что предполагая возможные проблемы с газоном, "Динамо" приняло решение помочь "Николаеву" подготовить поле к матчу, что говорит об ответственности предстоящего противостояния для киевлян.
Начало матча – в 18:00ZN.UA