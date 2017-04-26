"Николаев" – "Динамо": видео онлайн-трансляция матча

В Николаеве определится первый финалист Кубка Украины.

"Динамо" находится в шаге от финала ФК Динамо

Сегодня, 26 апреля, матчем "Николаев" – "Динамо" стартует полуфинальная стадия

"Николаев" стал главной сенсацией нынешнего розыгрыша турнира. Команда из Первой лиги дошла до полуфинала, где встретится с "Динамо".

Однако на этом, скорее всего, поход за трофеем для "Николаева" закончится. Киевский клуб будет очень мотивирован, ведь Кубок Украины, это единственный шанс для команды Реброва завоевать трофей в нынешнем сезоне.

Отметим тот факт, что предполагая возможные проблемы с газоном, "Динамо" приняло решение помочь "Николаеву" подготовить поле к матчу, что говорит об ответственности предстоящего противостояния для киевлян.

Начало матча – в 18:00