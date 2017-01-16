Неймар признан самым дорогим игроком мира

Бразилец опередил Месси и Погба.

Неймар заработал 246,8 млн евро fcbarcelona.cat

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил традиционный рейтинг топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Самым дорогим футболистом мира на данный момент является форвард "Барселоны" Неймар (246,8 млн евро), опережающий партнера по команде Лионеля Месси (170,5 млн) и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба (155,3 млн), а также лидера "Реала" Криштиану Роналду.

Самый дорогой голкипер – Ян Облак ("Атлетико", 59,8 млн), центральный защитник – Рафаэль Варан ("Реал", 64 млн), фланговый защитник – Эктор Бельерин ("Арсенал", 70,3 млн).

Топ-10 самых дорогих игроков мира:

1. Неймар ("Барселона") – 246,8 миллиона евро

2. Месси ("Барселона") – 170,5

3. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 155,3

4. Антуан Гризманн ("Атлетико") – 150,4

5. Луис Суарес ("Барселона") – 145,2

6. Харри Кейн ("Тоттенхэм") – 139,2

7. Криштиану Роналду ("Реал") – 126,5

8. Пауло Дибала ("Ювентус") – 113,8

9. Деле Алли ("Тоттенхэм") – 110,5

10. Эден Азар ("Челси") – 101,5

Ранее состоялось вручение премии лучшему футболисту по версии ФИФА, которым был признан футболист "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.