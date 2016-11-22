Необходимо выдержать стартовый прессинг "Наполи" - Ребров

Наставник киевлян хочет увидеть единую команду на поле.

Ребров ждет от подопечных максимальной концентрации Dynamo.kiev.ua

Завтра, 23 ноября, в Неаполе состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором

Главный тренер украинского клуба Сергей Ребров отметил, что в рамках подготовки проделана большая работа, но многое будет зависеть от футболистов:

"Тяжело перестраиваться потом на матчи чемпионата Украины, а на Лигу чемпионов не так сложно подготовить команду психологически: футболисты сами понимают, что если на поле не будет команды, если хотя бы кто-то один не до конца будет сконцентрирован, то соперник этого не простит. В чемпионате Украины, возможно, и простят, но в Лиге чемпионов - точно нет. Ребята завтра увидят это с первых минут, когда почувствуют прессинг "Наполи". Надо выдержать этот натиск, и потом играть в свой футбол. А то, что эти футболисты умеют играть в такой футбол, я уверен. Надеюсь, ребята завтра это продемонстрируют", - сказал Ребров на пресс-конференции.

"Мы с тренерским штабом проделали необходимую работу, и важно чтобы игроки воспользовались её результатами. Однако, прежде всего, важно желание футболистов, наличие с их стороны страсти на футбольном поле. Потому что, выходя играть против итальянских и испанских команд, которые хорошо контролируют мяч, важна не только модель игры, тактика, стратегия, важно желание, страсть на футбольном поле. Завтра все будет зависеть от желания футболистов играть на команду. Они умеют так играть. И если завтра ребята почувствуют уверенность, то, поверьте, это будет совсем другая команда".

Позитивный настрой у лидера "Динамо" Андрея Ярмоленко:

"Думаю, все ребята, которые прилетели сюда, готовы на 100%. Мы понимаем, что показали не тот результат, который ожидали в начале группового этапа. Так что у нас нет другого выхода, кроме как завтра выходить на поле и пытаться исправить эту ситуацию. В любом случае мы будем играть только на победу, надеюсь, у нас получится ее добиться".

Напомним, букмекеры отдают предпочтение "Наполи" и предсказывают победу итальянцев со счетом 1:0 или 2:0.