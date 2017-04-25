Немецкое издание Bild намерено бойкотировать Кубок Конфедераций из-за цензуры в России

Авторитетное издание выступило против политики российского правительства.

Матчи Кубка Конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года FIFA

Немецкое издание Bild выразило протест к политикепри Владимире Путине.

Как сообщается на сайте издания, журналисты, которые будут аккредитованы на Кубок Конфедераций, должны писать только о футбольных матчах, наложены ограничения на передвижение иностранных представителей медиа даже в свободные дни.

Из-за этой цензуры Bild намерен бойкотировать Кубок Конфедераций и не отправит туда своих журналистов. Отметим, что Bild после допингового скандала с мельдонием исключил сборную России из медальной таблицы Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Матчи Кубка Конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В соревнованиях примут участие сборная России, действующий чемпион мира сборная Германии, а также чемпионы своих континентальных первенств – команды Австралии, Чили, Мексики, Португалии, Новой Зеландии и Камеруна.

Ранее американский сенатор выступил за лишение России ЧМ-2018.