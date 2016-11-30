Кубок Украины: поединок "Нафтовик" – "Динамо" отменен из-за обледенения

Второй матч сегодняшнего дня также не будет сыгран.

"Динамо" продолжает поход за трофеем

Матч 1/4-й финаламежду "Нафтовиком" и "Динамо" не состоится.

Официальными лицами (арбитром, директором матча и представителями команд) была проведена предварительная проба газона, которая обнаружила, что из-за сильного мороза поле покрылось ледяной коркой, из-за чего шипы бутс не входят в газон.

При этом обледенела не только открытая часть газона, но и участки, защищенные пленкой. Температура воздуха в Ахтырке сейчас -10-12 градусов, из-за чего едва только пленку сняли — как газон тут же укрылся ледяной коркой.

Газон стадиона "Нефтяник" не выдержал низкой температуры Dynamo.kiev.ua

В итоге, главным арбитром матча Ярославом Козыком было окончательно принято решение перенести матч, в связи с состоянием футбольного поля на стадионе "Нефтяник" и высоким риском нанесения травм.

Дата проведения игры 1/4 финала турнира станет известна позже. Встреча должна была состояться сегодня, 30 ноября, в 17.00.

Отметим, что сегодняшний кубковый поединок Полтава – Шахтер также был отменен из-за проблем с газоном.

Первым полуфиналистом Кубка Украины стал "Николаев", переигравший в серии послематчевых пенальти мариупольский "Ильичевец".

На 19.30 запланирована еще одна игра, в которой встретятся "Днепр" и "Ворскла".