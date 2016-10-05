НБА: украинец Лень начнет новый сезон в запасе "Финикса"

Украинский баскетболист пока не пробился в основу команды.

Лень пока не добился полного доверия от тренерского штаба nba.com/suns

Центровойначнет новый сезон НБА на скамейке запасных "Финикса". О таком решении сообщил наставник команды Эрл Уотсон.

По словам Эрла Уотсона, в стартовой пятерке будут выходить разыгрывающий Эрик Бледсоу, атакующий защитник Девин Букер, форварды Ти Джей Уоррен и Джаред Дадли, а также центровой Тайсон Чендлер.

В предыдущем сезоне Алексей провел за Финикс 78 матчей, 46 из которых начинал в стартовой пятерке. Лень набирал 9,0 очка (42% с игры), 7,6 подбора, 1,2 ассиста и 0,8 блок-шота в среднем за 23,3 минуты на паркете.

Стоит отметить, что Лень пока не подписал новый полноценный контракт с "Финиксом" - тренерский штаб команды хочет последить за действиями украинца в ближайших предсезонных поединках.

Ранее президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что Ринат Ахметов согласился оплатить страховку Алексея Леня, если центровой "Финикса" приедет в Украину, чтобы помочь сборной в отборе на Евробаскет.