Топ Новости
<
>

НБА: украинец Лень начнет новый сезон в запасе "Финикса"

5 октября в 01:30

Украинский баскетболист пока не пробился в основу команды.

алексей лень финикс
Лень пока не добился полного доверия от тренерского штаба
nba.com/suns
Центровой Алексей Лень начнет новый сезон НБА на скамейке запасных "Финикса". О таком решении сообщил наставник команды Эрл Уотсон.

По словам Эрла Уотсона, в стартовой пятерке будут выходить разыгрывающий Эрик Бледсоу, атакующий защитник Девин Букер, форварды Ти Джей Уоррен и Джаред Дадли, а также центровой Тайсон Чендлер.

В предыдущем сезоне Алексей провел за Финикс 78 матчей, 46 из которых начинал в стартовой пятерке. Лень набирал 9,0 очка (42% с игры), 7,6 подбора, 1,2 ассиста и 0,8 блок-шота в среднем за 23,3 минуты на паркете.

Стоит отметить, что Лень пока не подписал новый полноценный контракт с "Финиксом" - тренерский штаб команды хочет последить за действиями украинца в ближайших предсезонных поединках.

Читайте также: Лень установил персональный рекорд в НБА

Ранее президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что Ринат Ахметов согласился оплатить страховку Алексея Леня, если центровой "Финикса" приедет в Украину, чтобы помочь сборной в отборе на Евробаскет.

Azcentral.com
Читайте также
Тэги Лень баскетбол Финикс НБА
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.86
EUR 28.87
Последние новости