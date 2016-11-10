НБА: Лень провел свой лучший матч за "Финикс" в новом сезоне

Украинский баскетболист стал одним из героев матча с "Детройтом".

Лень был одним из самых активных на паркете ESPN

провел результативный матч за "Финикс". В рамках регулярного сезона НБА украинец помог своей команде обыграть "Детройт".

Украинец вышел на паркет в стартовом составе и сумел в итоге оформить "дабл-дабл", набрав 16 очков при 14 подборах и 3 перехватах. Поединок завершился победой "Финикса" со счетом 107:100. При этом матч был очень плотным - 16 раз за встречу менялся лидер, а также 11 раз на табло была ничья.

Отметим, что этот поединок стал самым результативным для Леня в нынешнем сезоне.

Добавим, что "Финикс" не стал продлевать контракт с Ленем. Следующим летом центровой, который имеет статус запасного в команде, станет свободным агентом.