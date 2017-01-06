НБА: Лень помог "Финиксу" обыграть "Даллас"

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Украинец Алексей Лень выдал лучшую для себя игру за последнее время.

Лень набрал 14 очков ESPN

В четверг, 5 января, в рамках регулярного чемпионата НБА "Финикс" украинского баскетболистана выезде победил "Даллас" со счетом 102:95.

Лень начал матч со скамейки, но был очень активен, закончив матч с 14 очками и 7 подборами за 17 минут игрового времени, попав при этом 6 из 12 бросков с игры и оба штрафных броска. В последний раз Лень набирал такое количество очков около месяца назад, когда 9 декабря "Финикс" переиграли "Лейкерс".

Cтоит отметить, что украинец находится далеко не в лучшей своей форме. В текущем сезоне игрок принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, а также делая 7,1 подбора и 0,8 передачи за игру.

Добавим, что "Финикс" не стал продлевать контракт с Ленем. Нынешним летом центровой, который имеет статус запасного в команде, станет свободным агентом.

Напомним, ранее Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА по версии ESPN.