НБА: Лень помог "Финиксу" обыграть "Даллас"

Украинец Алексей Лень выдал лучшую для себя игру за последнее время.
Лень начал матч со скамейки, но был очень активен, закончив матч с 14 очками и 7 подборами за 17 минут игрового времени, попав при этом 6 из 12 бросков с игры и оба штрафных броска. В последний раз Лень набирал такое количество очков около месяца назад, когда 9 декабря "Финикс" переиграли "Лейкерс".
Cтоит отметить, что украинец находится далеко не в лучшей своей форме. В текущем сезоне игрок принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, а также делая 7,1 подбора и 0,8 передачи за игру.
Добавим, что "Финикс" не стал продлевать контракт с Ленем. Нынешним летом центровой, который имеет статус запасного в команде, станет свободным агентом.
Напомним, ранее Лень попал в топ-50 лучших легионеров НБА по версии ESPN.sportarena.com