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НБА: Лень оформил второй подряд дабл-дабл за "Финикс"

13 ноября в 11:43

При этом команда украинца победить не смогла.

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Лень провел результативный матч
ESPN
Алексей Лень провел удачный матч за "Финикс". В рамках регулярного сезона НБА украинец оформил дабл-дабл, но его команда при этом уступила "Бруклину" - 104:122.

Украинец снова вышел на паркет в стартовом составе, тогда как его конкурент в борьбе за позицию Тайсон Чендлер пропускает уже третий матч по семейным обстоятельствам. Лень сумел набрать 10 очков и 11 подборов, оформив дабл-дабл за 29 минут на паркете во втором поединке подряд. Также на счету центрового два блок-шота.

Лучшей в исполнении Леня была третья четверть, в которой он попал все три броска с игры и собрал пять подборов, а вот в первой половине на его счету всего одно точное попадание при пяти попытках.

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Добавим, что "Финикс" не стал продлевать контракт с Ленем. Следующим летом центровой, который имеет статус запасного в команде, станет свободным агентом.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Лень баскетбол НБА матч Финикс
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