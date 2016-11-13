НБА: Лень оформил второй подряд дабл-дабл за "Финикс"

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При этом команда украинца победить не смогла.

Лень провел результативный матч ESPN

провел удачный матч за "Финикс". В рамках регулярного сезона НБА украинец оформил дабл-дабл, но его команда при этом уступила "Бруклину" - 104:122.

Украинец снова вышел на паркет в стартовом составе, тогда как его конкурент в борьбе за позицию Тайсон Чендлер пропускает уже третий матч по семейным обстоятельствам. Лень сумел набрать 10 очков и 11 подборов, оформив дабл-дабл за 29 минут на паркете во втором поединке подряд. Также на счету центрового два блок-шота.

Лучшей в исполнении Леня была третья четверть, в которой он попал все три броска с игры и собрал пять подборов, а вот в первой половине на его счету всего одно точное попадание при пяти попытках.

Добавим, что "Финикс" не стал продлевать контракт с Ленем. Следующим летом центровой, который имеет статус запасного в команде, станет свободным агентом.