НБА: дабл-дабл Леня не помог "Финиксу" победить

Украинец провел результативный матч, но его команда не справилась с "Вашингтоном".

"Финикс" Леня проиграл "Вашингтону" nba.com/suns

Украинский центровой Алексей Лень провел очередной матч в НБА. "Финикс", за который выступает украинец, уступил "Вашингтону" - 101:106.

В отсутствие Тайсона Чендлера украинец снова получил возможность выйти в стартовом составе. В итоге центровой оформил четвертый дабл-дабл в сезоне, набав 11 очков, 10 подборов и 3 блок-шота.

В текущем сезоне Лень принял участие в 14 поединках "Финикса", набирая в среднем 8,7 очка, 7,8 подбора и 0,7 передачи за матч.

В лиге NCCA, которая является главным турниром студенческого баскетбола США, успешный матч за "Канзас" провел украинец Святослав Михайлюк. За 23 минуты на площадке защитник набрал 15 очков, забросив пять трехочковых, а также сделал 5 подборов. "Канзас" в итоге обыграл "УАБ" - 83:63.

Напомним, неделю назад Лень оформил два подряд дабл-дабла в матчах НБА.