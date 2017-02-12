НБА: 13 очков Леня не помогли "Финиксу" избежать поражения

Украинец провел продуктивный матч в сильнейшей баскетбольной лиге мира.
Лень начал поединок с первых минут и сумел отметиться полезными действиями. Центровой провел на паркете 20 минут, за которые набрал 13 очков и совершил 8 подборов, реализовав 5 из 8 бросков с игры.
Алексей Лень является единственным украинцем в НБА. Центровой был выбран "Финиксом" под 5-м номером на драфте 2013 года, однако пока не стал основным игроком "Санс". В текущем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 7,3 очка и 6,3 подбора за игру.
Напомним, ранее Лень сообщил, что готов помочь сборной Украины на Евробаскете.ZN.UA