НБА: 13 очков Леня не помогли "Финиксу" избежать поражения

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Украинец провел продуктивный матч в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

Лень был близок к дабл-даблу sport.bigmir.net

Украинский центровойрезультативно провел поединок в составе "Финикса" против "Хьюстона" (102:133), но это не помогло его команде избежать поражения.

Лень начал поединок с первых минут и сумел отметиться полезными действиями. Центровой провел на паркете 20 минут, за которые набрал 13 очков и совершил 8 подборов, реализовав 5 из 8 бросков с игры.

Алексей Лень является единственным украинцем в НБА. Центровой был выбран "Финиксом" под 5-м номером на драфте 2013 года, однако пока не стал основным игроком "Санс". В текущем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 7,3 очка и 6,3 подбора за игру.

Напомним, ранее Лень сообщил, что готов помочь сборной Украины на Евробаскете.