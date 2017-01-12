Топ Новости
<
>

Назаренко, Пико и еще пять футболистов покинули "Днепр"

12 января в 20:30

Днепровский клуб претерпел кадровых изменений.

сергей назаренко днепр
У Назаренко закончился контракт с "Днепром"
ФК Днепр
У полузащитника Сергей Политыло и защитника Андерсона Пико закончились контракты с "Днепром" и они покинули команду. Об этом сообщает официальный сайт днепровской команды.

Также закончились контракты у Дениса Шелихова, Игоря Варцабы, Сергея Назаренко, Евгения Бохашвили, и Александра Васильева.

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА лишил "Днепр" шести очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Также по причине задолженности перед испанскими тренерами "Днепр" уже был наказан УЕФА - клуб на один сезон был лишен возможности играть в еврокубках и уступил свое место в Лиге Европы.

После 18-и туров украинской Премьер-лиги подопечные Михайленко идут на 10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 набранных пунктов.

Читайте также: Кубок Украины: "Днепр" сильнее "Ворсклы"

Ранее ФИФА пригрозила "Днепру" переводом в первую лигу.

По материалам: ФК Днепр
Читайте также
Тэги Днепр Назаренко футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.11
EUR 28.48
Последние новости