Назаренко, Пико и еще пять футболистов покинули "Днепр"

Днепровский клуб претерпел кадровых изменений.

У Назаренко закончился контракт с "Днепром" ФК Днепр

У полузащитника Сергей Политыло и защитника Андерсона Пико закончились контракты си они покинули команду. Об этом сообщает официальный сайт днепровской команды.

Также закончились контракты у Дениса Шелихова, Игоря Варцабы, Сергея Назаренко, Евгения Бохашвили, и Александра Васильева.

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА лишил "Днепр" шести очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Также по причине задолженности перед испанскими тренерами "Днепр" уже был наказан УЕФА - клуб на один сезон был лишен возможности играть в еврокубках и уступил свое место в Лиге Европы.

После 18-и туров украинской Премьер-лиги подопечные Михайленко идут на 10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 набранных пунктов.

Ранее ФИФА пригрозила "Днепру" переводом в первую лигу.