Насирова избрали президентом Федерации дзюдо Украины

Кандидатуру поддержали 22 делегата ФДУ.

Насиров будет руководить Федерацией дзюдо Украины sfs.gov.ua

сообщается на странице федерации в

.

В понедельник, 17 апреля,избрали президентом Федерации дзюдо Украины (ФДУ),

Отмечается, что в столичном отеле Национальный состоялась отчетно-выборная конференция Федерации, в работе которой приняли участие делегаты из 23 регионов Украины.

"Новым президентом ФДУ избран Роман Насирова, его кандидатуру поддержали 22 делегата конференции", - говосрится в сообщении.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень. 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции. Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 миллионов гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".