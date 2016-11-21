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"Наполи" и "Динамо" рассудит рефери из Румынии

21 ноября в 12:57

При судействе Овидиу Хацегана украинские клубы еще не проигрывали.

хацеган арбитр
Хацеган уже судил матчи "Динамо"
УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на матче пятого тура Лиги чемпионов между "Наполи" и "Динамо".

Обслужит матч бригада арбитров из Румынии во главе Овидиу Хацеганом. Ассистентами рефери будут Октавиан Шовер и Себастьян Георге, функции арбитров за воротами выполнят Раду Петреску и Себастьян Колцеску.

Отметим, что Хацеган уже дважды судил матчи "Динамо" в еврокубках. В прошлом сезоне румын обслуживал матч плей-офф Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" - "Динамо" (0:0), а в сезоне 2011-2012 - поединок группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Сток Сити" (1:1).

Кроме того, Хацеган работал еще на трех матчах с участием "Шахтера" и на одной игре "Металлиста". Все поединки завершились победами украинских клубов.

Напомним, после четырех туров "Динамо" набрало только 1 очко, у "Наполи" - 7 очков. В матче первого круга итальянский клуб в Киеве одержал победу со счетом 2:1.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо Наполи Хацеган арбитр Лига чемпионов
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