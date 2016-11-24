"Наполи" - "Динамо": лучшие фото матча

Киевляне не проиграли, но потеряли все шансы на еврокубковую весну.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Неаполе играло против "Наполи". Матч завершился вничью.

Хозяева в первом тайме выглядели острее. Рудько дважды приходилось выбегать за пределы штрафной, чтобы сорвать выходы один на один Мертенса. У "Наполи" за тайм было семь угловых, четыре удара по воротам, но забить хозяевам не удалось. "Динамо" же за первые 45 минут не нанесло ни одного удара в створ.

После перерыва ситуация не изменилась - итальянцы чаще шли в атаку, а гости действовали вторым номером. У "Наполи" было больше опасных ударов, но по-настоящему стопроцентных моментов не удалось создать ни тем, ни другим. В итоге на табло остались гореть нули.

"Динамо" набрало 2 очка в пяти матчах и уже точно осталось в своей группе на четвертом месте.

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