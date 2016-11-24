Топ Новости
<
>

"Наполи" - "Динамо": лучшие фото матча

24 ноября в 09:04

Киевляне не проиграли, но потеряли все шансы на еврокубковую весну.

< >
123 < >
Фото Napoli FC

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Неаполе играло против "Наполи". Матч завершился вничью.

Хозяева в первом тайме выглядели острее. Рудько дважды приходилось выбегать за пределы штрафной, чтобы сорвать выходы один на один Мертенса. У "Наполи" за тайм было семь угловых, четыре удара по воротам, но забить хозяевам не удалось. "Динамо" же за первые 45 минут не нанесло ни одного удара в створ.

После перерыва ситуация не изменилась - итальянцы чаще шли в атаку, а гости действовали вторым номером. У "Наполи" было больше опасных ударов, но по-настоящему стопроцентных моментов не удалось создать ни тем, ни другим. В итоге на табло остались гореть нули.

"Динамо" набрало 2 очка в пяти матчах и уже точно осталось в своей группе на четвертом месте.

Читайте также: "Наполи" - "Динамо": ключевые моменты матча

Все результаты игрового дня 23 ноября, положение команд.

По материалам: ФК Динамо , Napoli FC , uefa.com ,
Читайте также
Тэги футбол Наполи Динамо Лига чемпионов
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.59
EUR 27.13
Последние новости