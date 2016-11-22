"Наполи" - "Динамо": букмекеры не верят в успех киевлян

Украинцы считаются аутсайдерами очередного матча Лиги чемпионов.

"Динамо" в еврокубковом сезоне пока не побеждало football.ua

Завтра, 23 ноября, в Неаполе состоится матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором

Букмекеры уверены, что "Наполи" на домашней арене сумеет добиться положительного результата. Так, коэффициент на победу итальянцев - 1,39, а на ничью - 4,70. В то же время выездная победа "Динамо" оценивается коэффициентом 8,20. Самым вероятным счетом считается победа хозяев поля со счетом 1:0 или 2:0.

Ранее стало известно, что поединок обслужит бригада арбитров из Румынии во главе Овидиу Хацеганом. Ассистентами рефери будут Октавиан Шовер и Себастьян Георге, функции арбитров за воротами выполнят Раду Петреску и Себастьян Колцеску.

Киевляне уже вылетели в Неаполь, а в заявке не оказалось полузащитника Олега Гусева и нападающего Александра Гладкого. При этом с командой на матч отправился португальский защитник Виторину Антунеш, который восстановился после повреждения.

Напомним, после четырех туров "Динамо" набрало только 1 очко, у "Наполи" - 7 очков. В матче первого круга итальянский клуб в Киеве одержал победу со счетом 2:1.