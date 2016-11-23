"Наполи" - "Динамо": анонс, где смотреть матч 23 ноября

Киевляне проведут поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Динамо" сыграет в Неаполе ФК Динамо

Киевское "Динамо" сегодня, 23 ноября, проведет пятый матч группового этапа Лиги чемпионов. На выезде киевляне сыграют с "Наполи".

Напомним, в рамках первого тура "Динамо" на "Олимпийском" уступило "Наполи" со счетом 1:2. Гармаш открыл счет в той игре, но еще до перерыва Милик оформил дубль.

"Динамо", для того, чтобы сохранить шансы на еврокубковую весну, обязательно нужно выигрывать. Даже ничья гарантированно оставит киевлян на последнем месте в турнирной таблице. А для продолжения борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов, "Динамо" нужно еще и чтобы "Бешикташ" терял очки в матче с "Бенфикой".

В то же время "Наполи" с семью очками пока лидирует в группе, но в случае неудачных результатов может остаться и за бортом плей-офф ЛЧ.

У "Динамо", напомним, травмированы Данило Силва и Федорчук. "Наполи" в этой встрече не помогут Милик, а также Рауль Альбиоль.

"Наполи" - "Динамо"

Среда, 23 ноября, Неаполь, стадион "Сан-Паоло", 21.45

Прямая трансляция - ТРК "Украина", "Футбол 2"

Арбитр - О. Хацеган (Румыния)

Ориентировочные составы

"Наполи": Рейна, Хисай, Кирикеш, Кулибали, Гулам, Аллан, Жоржиньо, Хамшик, Кальехон, Мертенс, Л. Инсинье.

"Динамо": Рудько, Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко, Рыбалка, Сидорчук, Гармаш, Ярмоленко, Цыганков - Беседин

Напомним, букмекеры считают "Динамо" аутсайдером этой встречи. Так, коэффициент на победу итальянцев - 1,39, а на ничью - 4,70. В то же время выездная победа "Динамо" оценивается коэффициентом 8,20.