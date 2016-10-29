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На спортивную инфраструктуру будут выделены 300 миллионов гривен - Жданов

29 октября в 17:07

Для будущих успехов страны на спортивных аренах необходимы перемены.

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Жданов ожидает выделения средств на спортивную инфраструктуру
Пресс-служба Кабмина Украины
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что успехи страны базировались на советском потенциале, тогда как финансирование для строительства новых объектов отсутствовало.

"За 25 лет независимости мы исчерпали потенциал советского спорта. Предыдущие результаты базировались на потенциале советского спорта. За 25 лет мы не вкладывали в инфраструктуру никак. Мы видели, что она системно разрушается", - сказал Жданов в эфире телеканала "112 Украина".

"К сожалению, есть хроническое недофинансирование сферы, и это тоже правда. Поэтому я вышел с системными решениями на Кабмин, и мы договорились с премьер-министром, с правительством, что мы хотя бы через государственный фонд регионального развития выдадим 300 млн грн для развития спортивной инфраструктуры. До этого выделялись копейки или это происходило за счет частного инвестора".

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Напомним, сборная Украины завоевала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 11 медалей и заняла 32-е место в общем зачете, показав худший результат в истории страны. В активе Украины два "золота", пять "бронз" и четыре "серебра".

По материалам: 112.ua
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