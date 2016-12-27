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На оплату работы украинских тренеров из бюджета дополнительно выделено 63,5 млн грн

27 декабря в 19:00

Зарплаты украинских тренеров в новом году будут увеличены.

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Украинским тренерам поднимут зарплату
НОК Украины
В государственном бюджете Украины на 2017-й год для увеличения оплаты труда ведущих спортивных тренеров выделено дополнительно 63,5 миллиона гривень. Об этом сообщил официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Эта сумма позволит значительно улучшить условия работы специалистов, которые будут готовить спортсменов к Олимпиадам в Пхенчхане-2018 и Токио-2020, а также другим международным соревнованиям.

"Сохранение тренерских кадров, создание благоприятных условий для их работы - приоритетная задача для настоящего и будущего украинского спорта. Тренеры - это наше богатство. Они раскрывают таланты, делая из детей звезд мирового спорта, которые прославляют Украину в мире, в честь их побед на самых престижных спортивных стартах поднимается флаг и звучит гимн нашего государства", - отметил президент НОК Украины Сергей Бубка.

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Напомним, на прошедшей Олимпиаде в Рио украинские спортсмены показали худший результат в истории независимой Украины, заработав всего 11 медалей, из которых две золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

По материалам: НОК Украины
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Тэги Бубка НОК тренер Олимпиада бюджет-2017
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