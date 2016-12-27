На оплату работы украинских тренеров из бюджета дополнительно выделено 63,5 млн грн

Зарплаты украинских тренеров в новом году будут увеличены.
Эта сумма позволит значительно улучшить условия работы специалистов, которые будут готовить спортсменов к Олимпиадам в Пхенчхане-2018 и Токио-2020, а также другим международным соревнованиям.
"Сохранение тренерских кадров, создание благоприятных условий для их работы - приоритетная задача для настоящего и будущего украинского спорта. Тренеры - это наше богатство. Они раскрывают таланты, делая из детей звезд мирового спорта, которые прославляют Украину в мире, в честь их побед на самых престижных спортивных стартах поднимается флаг и звучит гимн нашего государства", - отметил президент НОК Украины Сергей Бубка.
Напомним, на прошедшей Олимпиаде в Рио украинские спортсмены показали худший результат в истории независимой Украины, заработав всего 11 медалей, из которых две золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград.НОК Украины