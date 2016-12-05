На кону следующего боя Хитрова будет пояс WBC Silver

Украинский боксер сразится с американцем за право претендовать на чемпионский поединок.

Хитров близок к титульному бою BoxingScene

Чемпион Северной Америки по версии NABF WBC в среднем весев своем следующем бою поспорит за титул WBC Silver. Об этом сообщил авторитетный портал боксерской статистики BoxRec.

Ранее стало известно, что Хитров выйдет на ринг 14 января в Бруклине против американца Имманувеля Алима, который провел на профессиональном уровне 17 боев, одержав 16 побед (9 - нокаутом) при одном ничейном исходе.

Поединок в прямом эфире покажет телеканал Showtime, а на кону противостояния будет вакантный пояс WBC Silver в среднем весе, который позволит победителю войти в рейтинг Всемирного боксерского совета и претендовать на титул чемпиона мира, которым владеет Геннадий Головкин.

Хитров в своем активе имеет "чистую" статистику - 14 побед, из которых 12 - нокаутом. В обновленном рейтинге WBO средневес поднялся на девятое место и также находится в нескольких победах от чемпионского поединка.

Напомним, в последний раз Евгений Хитров боксировал в июле, когда одолел техническим нокаутом американца Пола Мендеса.