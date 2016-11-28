На 12 украинских фанатов открыты уголовные дела в Италии - СМИ

Запреты и уголовные дела стали следствием хулиганства украинцев в поезде, который направлялся в Неаполь.
По данным источника, 84 болельщика больше не смогут посещать стадионы Италии, а на 12 фанатов были открыты уголовные дела за наличие у них холодного оружия и дымовых шашек. Фанаты украинского клуба повредили поезд, на котором направлялись на матч, в результате чего полиция сняла людей с рейса, а в результате обыска у некоторых из них были обнаружены оружие и пиротехника.
Перед стартом поединка итальянская пресса сообщала о двух инцидентах в Неаполе. Сперва на улице Корсо Умберто на мужчину с шарфом киевского клуба без всякой причины напала группа агрессивно настроенных итальянцев, в результате чего фаната "Динамо" пырнули ножом в живот и ногу. Пострадавший был отправлен в больницу без угроз для жизни.
Второй инцидент произошел возле одного из университетов. Нападавшие также пустили в ход нож. К счастью, ранения болельщика оказались несерьезными.
Напомним, поединок завершился вничью, в результате чего киевляне потеряли все шансы на еврокубковую весну.