Мяч Кубка конфедераций-2017 в России получит название "Красава" - СМИ

Официальный мяч футбольного турнира должен получить весьма оригинальное название.
По информации источника, официальное сообщение об утверждении данного названия может появиться уже в пятницу.
Стоит отметить, что еще летом в сети появились снимки с дизайном нового мяча для турнира в России, который должен быть оформлен в белом и оранжевом цветах.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Жеребьевка турнира состоится 26 ноября. В соревнованиях примут участие сборная России, действующий чемпион мира сборная Германии, а также чемпионы своих континентальных первенств – команды Австралии, Чили, Мексики, Португалии и Новой Зеландии. Кроме того, в феврале будет определен представитель Африки.
Данный турнир станет "репетицией" чемпионата мира, который в 2018-м году также пройдет в России.Р-Спорт