Мяч Кубка конфедераций-2017 в России получит название "Красава" - СМИ

Официальный мяч футбольного турнира должен получить весьма оригинальное название.

Мяч турнира получил русское название uefa.com

Мяч Кубка конфедераций-2017, который состоится в России, будет называться "Красава" (Krasava). Об этом сообщает "Р-Спорт".

По информации источника, официальное сообщение об утверждении данного названия может появиться уже в пятницу.

Стоит отметить, что еще летом в сети появились снимки с дизайном нового мяча для турнира в России, который должен быть оформлен в белом и оранжевом цветах.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Жеребьевка турнира состоится 26 ноября. В соревнованиях примут участие сборная России, действующий чемпион мира сборная Германии, а также чемпионы своих континентальных первенств – команды Австралии, Чили, Мексики, Португалии и Новой Зеландии. Кроме того, в феврале будет определен представитель Африки.

Данный турнир станет "репетицией" чемпионата мира, который в 2018-м году также пройдет в России.