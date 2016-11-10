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Мяч Кубка конфедераций-2017 в России получит название "Красава" - СМИ

10 ноября в 14:51

Официальный мяч футбольного турнира должен получить весьма оригинальное название.

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Мяч турнира получил русское название
uefa.com
Мяч Кубка конфедераций-2017, который состоится в России, будет называться "Красава" (Krasava). Об этом сообщает "Р-Спорт".

По информации источника, официальное сообщение об утверждении данного названия может появиться уже в пятницу.

Стоит отметить, что еще летом в сети появились снимки с дизайном нового мяча для турнира в России, который должен быть оформлен в белом и оранжевом цветах.

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tjournal.ru

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Жеребьевка турнира состоится 26 ноября. В соревнованиях примут участие сборная России, действующий чемпион мира сборная Германии, а также чемпионы своих континентальных первенств – команды Австралии, Чили, Мексики, Португалии и Новой Зеландии. Кроме того, в феврале будет определен представитель Африки.

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Данный турнир станет "репетицией" чемпионата мира, который в 2018-м году также пройдет в России.

По материалам: Р-Спорт
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Тэги футбол Россия Кубок конфедераций мяч
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