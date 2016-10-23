Мораес обсуждал с Шевченко возможность выступления за сборную Украины

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Бразильский форвард примет свое решение до июля следующего года.

Мораес может стать украинцем

Нападающий "Динамо" Жуниор Мораес заявил, что обсуждал с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко вопрос выступления за "желто-синих".

"Мы говорили с Шевченко о ситуации и интересе Украины. У меня есть время до июля, чтобы обдумать все возможности. Это нелегкий выбор - отказаться от мечты играть за сборную Бразилии. Но у меня хорошие отношения с Шевченко, и особенно с его помощником Раулем Рианчо, с которым работал ещё в "Динамо", - приводит слова Мораеса UOL Esporte.

"Виллиан, Дуглас Коста и Фернандиньо доказали, что Украина является хорошим переходным пунктом. Здесь прекрасная школа для развития игроков. Раньше в Бразилии боялись вызывать отсюда футболистов в сборную", - также подчеркнул нападающий "Динамо".

Напомним, ранее в Федерации футбола Украины заявили, что не будут уговаривать Мораеса и игрока "Шахтера" Марлоса принимать украинское гражданство.