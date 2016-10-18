Многократный чемпион мира Хопкинс выйдет на ринг в 51 год

Знаменитый боксер в декабре попрощается с болельщиками.

Хопкинс будет боксировать после долгой паузы USA Today

Бывший чемпион мира в двух весовых категорияхв 51 год проведет свой прощальный бой 17 декабря в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает BoxingScene.

Соперником американского ветерана будет его соотечественник Джо Смит-младший, который за свою карьеру одержал 21 победу (18 - нокаутом) при одном поражении. В своем последнем поединке Смит в первом раунде нокаутировал бывшего претендента на титул чемпиона мира Анджея Фонфару, завоевав пояс чемпиона WBC International.

"Многие люди будут обсуждать мой возраст, историю моей карьеры в боксе, титулы и прочее, но я сосредоточен на одном - отправить Джо Смита в нокаут", - сказал Хопкинс.

Последний бой Бернарда Хопкинса состоялся в ноябре 2014 года, когда американец уступил единогласным решением судей россиянину Сергею Ковалеву. Ветеран четыре раза становился чемпионом мира в среднем весе, столько же раз покорял полутяжелый вес и становился лучшим боксером вне зависимости от весовой категории по версии журнала "Ring" (2002, 2004).

Кроме того, дважды Хопкинс устанавливал мировые рекорды, когда завоевал титул чемпиона мира в 46 лет, а защитил его в 48 лет, став самым возрастным чемпионом в истории.