Мининформполитики просит Испанию распространить достоверную информацию о Зозуле

Украинский футболист использовал патриотическую, а не нацистскую символику.

Стэць заявляет, что Зозуля патриот, а не наци ФФУ

Министерство информационной политики Украины обратилось в Государственный секретариат информационного общества и цифровой повестки дня Испании относительно ситуации по украинскому фуболисту Роману Зозуле , сообщается на сайте министерства.

В своем обращении министерство объясняет, что трезубец является государственным символом Украины и несет чисто патриотический смысл; любое другое его толкование является пренебрежением и неуважением к государственной символике.

"Нам очень жаль, что именно неправильное толкование со стороны испанских футбольных фанатов стало основанием для конфликта и языка ненависти в сторону украинца, который выражает любовь к своей стране", - сообщается на сайте министерства.

Мининформполитики просит испанский госсекретариат способствовать распространению достоверной информации с разъяснением украинской стороны.

"Такие информационные риски нельзя оставлять незамеченными. Наша задача в этой ситуации - объяснить, что Роман Зозуля является на самом деле патриотом, который поддерживает свою армию, свое государство. Крайне досадно то, что футбольное пространство стало площадкой для вражды в то время, когда спорт является универсальным языком примирения", - заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець.

В Министерстве напомнили, что посол Украины в Испании Анатолий Щерба уже провел встречу с руководством испанской Ла Лиги (чемпионат Испании по футболу), где получил заверения относительно гарантий права на труд, которое является базовым правом каждого человека.

Как сообщалось, фанаты "Райо Вальекано" назвали Зозулю нацистом и сорвали аренду нападающего.