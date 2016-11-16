Милевский требует у "Динамо" погашение долга по зарплате - СМИ

Долговые обязательства также есть у "Днепра".
По информации источника, Маркевич намерен взыскать с "Днепра" 1,7 миллиона долларов, которые клуб задолжал специалисту по зарплате. Также часть зарплаты от днепрян в размере 1 миллиона долларов не дождался Артем Федецкий, который в настоящий момент выступает в немецкой Бундеслиге за "Дармштадт".
Кроме того, форвард Артем Милевский намерен добиться выплаты от киевского "Динамо" в размере 1,4 миллиона долларов. 31-летний футболист покинул чемпионов Украины в 2013-м году, а в настоящее время экс-футболист сборной Украины выступает за российский клуб "Тосно".
Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА из-за долгов лишил "Днепр" шести очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
Кроме того, в этом году по причине задолженности перед тренерским штабом Хуанде Рамоса "Днепр" уже был наказан УЕФА - клуб на один сезон был лишен возможности играть в еврокубках и уступил свое место в Лиге Европы.Tribuna.com