Милевский требует от "Динамо" "определенное количество зарплат"

Агент Александр Панков подтвердил, что футболист подал иск против "Динамо".

Милевский ушел из "Динамо" в 2013 году fcdynamo.kiev.ua

Агент Артема Милевского Александр Панков подтвердил, что футболист подал иск против "Динамо" и требует погашения задолженности по зарплате.

"Всплыла информация о том, что Артем подал иск против "Динамо" по задолженности по зарплате. Это действительно правда. Только указана немного некорректная сумма. Она меньше, в районе 1 миллиона 200 тысяч долларов. "Динамо" действительно задолжало ему эти деньги. После того, как он ушел из клуба, сумма не была выплачена. Милевский длительное время ждал и рассчитывал на то, что эти деньги ему выплатят. Но от "Динамо" не поступило никаких предложений по этому вопросу. Поэтому Артем нанял юриста.

Уже состоялось два заседания КДК. На третьем заседании заслушают и Артема, и основных представителей "Динамо". На предварительных слушаниях присутствовали только юристы клуба, а сейчас, возможно, состоится встреча Милевского с президентом "Динамо". Конечно, Артем готов общаться и искать какие-то компромиссы. Но его позиция заключается в том, чтобы все-таки получить заработанные в "Динамо" деньги", - сказал Панков.

"Это определенное количество зарплат, которые не были выплачены перед его уходом из "Динамо". Плюс определенная сумма подъемных, когда он подписывал долгосрочный контракт. Артем не требует тех денег, которых он не заработал. "Динамо" для Милевского - родной клуб, но он хочет разобраться в ситуации и защитить свои интересы. Это дело длится уже не первый месяц", - также отметил агент. Читайте также: Милевский готов вернуться в "Динамо"

Напомним, Милевский покинул "Динамо" в 2013-м году, а в настоящее время выступает за российский клуб "Тосно".