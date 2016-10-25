Милевский готов вернуться в "Динамо"

Пока что у форварда не было достойных предложений из Украины.

Милевский провел за "Тосно" три матча Instagram Нападающий "Тосно" Артем Милевский заявил, что хотел бы вернуться в Украину и вновь надеть футболку "Динамо".

"Хотелось бы в будущем вернуться в Украину? Конечно. Теперь все пишут: вот, Милевский поехал в "Тосно", поехал в Россию, но при этом никто не пишет, что из Украины не было ни одного достойного предложения. Естественно, я готов вернуться в "Динамо" (Киев). Это мой родной клуб, я сто раз уже об этом говорил и буду говорить. Поэтому всё возможно в этой жизни", - отметил Милевский.

"Почему выбрал "Тосно"? Я привык играть и добиваться результатов с командами, которые борются за чемпионство, которые ставят перед собой максимальные задачи. Сейчас у "Тосно" стоит задача выхода в Премьер-лигу. Переговорили с генеральным директором клуба Вячеславом Матюшенко и с моим агентом и решили, что задача стоит серьёзная и вполне выполнимая. Поэтому я пришёл сюда, чтобы помочь команде её выполнить. Пока у меня всё получается, дай бог, чтобы мы к концу мая решили задачу", - также сказал нападающий. Читайте также: В летнее межсезонье Милевский отказал "Волыни"

В текущем сезоне Милевский трижды выходил в составе "Тосно" на замену. В этих матчах форварду удалось сделать один голевой пас.