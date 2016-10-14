Месси возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира в возрасте до 30 лет

Аргентинец в рейтинге Forbes обошел Дюрэнта и Джоковича.
По данным Forbes, годовой доход Месси составляет 73,7 миллиона евро. Игрок "Барселоны" опередил баскетболиста "Голден Стэйт" Кевина Дюрента и теннисиста Новака Джоковича.
Топ-10 самых богатых спортсменов мира до 30 лет
1. Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 73,7 миллиона евро
2. Кевин Дюрэнт (США, баскетбол) - 50,8 миллиона
3. Новак Джокович (Сербия, теннис) - 50,5 миллиона
4. Кэм Ньютон (США, американский футбол) - 48 миллионов
5. Джордан Спис (США, гольф) - 47,8 миллиона
6. Рори Макилрой (Северная Ирландия, гольф) - 38,5 миллиона
7. Расселл Уилсон (США, американский футбол) - 37,8 миллионов
8. Себастьян Феттель (Германия, Формула-1) - 37,1 миллиона
9. Неймар (Бразилия, футбол) - 33,9 миллиона
10. Гарет Бэйл (Уэльс, футбол) - 32,5 миллиона
Напомним, рейтинг самых богатых спортсменов мира вне зависимости от возраста в этом году возглавил португальский футболист Криштиано Роналду.forbes