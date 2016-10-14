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Аргентинец в рейтинге Forbes обошел Дюрэнта и Джоковича.

Месси - один из самых богатых спортсменов мира dawn.com

Аргентинский нападающий Лионель Месси возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира в возрасте до 30 лет, составленный авторитетным изданием Forbes.

По данным Forbes, годовой доход Месси составляет 73,7 миллиона евро. Игрок "Барселоны" опередил баскетболиста "Голден Стэйт" Кевина Дюрента и теннисиста Новака Джоковича.

Топ-10 самых богатых спортсменов мира до 30 лет

1. Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 73,7 миллиона евро

2. Кевин Дюрэнт (США, баскетбол) - 50,8 миллиона

3. Новак Джокович (Сербия, теннис) - 50,5 миллиона

4. Кэм Ньютон (США, американский футбол) - 48 миллионов

5. Джордан Спис (США, гольф) - 47,8 миллиона

6. Рори Макилрой (Северная Ирландия, гольф) - 38,5 миллиона

7. Расселл Уилсон (США, американский футбол) - 37,8 миллионов

8. Себастьян Феттель (Германия, Формула-1) - 37,1 миллиона

9. Неймар (Бразилия, футбол) - 33,9 миллиона

10. Гарет Бэйл (Уэльс, футбол) - 32,5 миллиона

Напомним, рейтинг самых богатых спортсменов мира вне зависимости от возраста в этом году возглавил португальский футболист Криштиано Роналду.