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Месси возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира в возрасте до 30 лет

14 октября в 15:18

Аргентинец в рейтинге Forbes обошел Дюрэнта и Джоковича.

лео месси
Месси - один из самых богатых спортсменов мира
dawn.com
Аргентинский нападающий Лионель Месси возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира в возрасте до 30 лет, составленный авторитетным изданием Forbes.

По данным Forbes, годовой доход Месси составляет 73,7 миллиона евро. Игрок "Барселоны" опередил баскетболиста "Голден Стэйт" Кевина Дюрента и теннисиста Новака Джоковича.

Топ-10 самых богатых спортсменов мира до 30 лет

1. Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 73,7 миллиона евро
2. Кевин Дюрэнт (США, баскетбол) - 50,8 миллиона
3. Новак Джокович (Сербия, теннис) - 50,5 миллиона
4. Кэм Ньютон (США, американский футбол) - 48 миллионов
5. Джордан Спис (США, гольф) - 47,8 миллиона
6. Рори Макилрой (Северная Ирландия, гольф) - 38,5 миллиона
7. Расселл Уилсон (США, американский футбол) - 37,8 миллионов
8. Себастьян Феттель (Германия, Формула-1) - 37,1 миллиона
9. Неймар (Бразилия, футбол) - 33,9 миллиона
10. Гарет Бэйл (Уэльс, футбол) - 32,5 миллиона

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Напомним, рейтинг самых богатых спортсменов мира вне зависимости от возраста в этом году возглавил португальский футболист Криштиано Роналду.

По материалам: forbes
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Тэги Месси Дюрэнт Джокович Неймар Роналду Бэйл Феттель
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