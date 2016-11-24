Месси установил рекорд по количеству международных голов за клуб

Нападающий "Барселоны" отметился очередным историческим достижением.

Месси установил очередной рекорд ESPN

Вчера, 24 ноября, состоялась часть матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов , в одном из которых "Селтик" принимал "Барселону", а нападающий каталонского клуба Лионель Месси отметился рекордом.

Поединок завершился победой испанского гранда со счетом 2:0 - оба мяча на свой счет записал Месси. Для аргентинца это были 99-й и 100-й голы в футболке "Барселоны" на международном уровне. Месси стал первым футболистом в истории, который перешагнул отметку в 100 голов.

Из этих 100 голов 92 он забил в Лиге чемпионов, 5 - в матчах Клубного чемпионата мира и 3 - в Суперкубке Европы, сумев сделать все это за 119 матчей.

На втором месте остается звезда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого пока 99 голов за время выступлений в "Спортинге", МЮ и мадридской команде.

Напомним, ранее Лионель Месси попал в список претендентов на "Золотой мяч".