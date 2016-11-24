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Месси установил рекорд по количеству международных голов за клуб

24 ноября в 13:08

Нападающий "Барселоны" отметился очередным историческим достижением.

Лионель Месси
Месси установил очередной рекорд
ESPN
Вчера, 24 ноября, состоялась часть матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в одном из которых "Селтик" принимал "Барселону", а нападающий каталонского клуба Лионель Месси отметился рекордом.

Поединок завершился победой испанского гранда со счетом 2:0 - оба мяча на свой счет записал Месси. Для аргентинца это были 99-й и 100-й голы в футболке "Барселоны" на международном уровне. Месси стал первым футболистом в истории, который перешагнул отметку в 100 голов.

Из этих 100 голов 92 он забил в Лиге чемпионов, 5 - в матчах Клубного чемпионата мира и 3 - в Суперкубке Европы, сумев сделать все это за 119 матчей.

На втором месте остается звезда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого пока 99 голов за время выступлений в "Спортинге", МЮ и мадридской команде.

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Напомним, ранее Лионель Месси попал в список претендентов на "Золотой мяч".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Месси футбол рекорд Лига чемпионов Барселона
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