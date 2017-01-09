Месси, Суарес и Роналду вошли в символическую сборную года по версии ФИФА

Команда традиционно составлена из 11-ти лучших футболистов.

Большинство в команде - у "Реала" и "Барселоны" fifa.com

на торжественной церемонии в Цюрихе назвала игроков, которые вошли в символическую сборную 2016 года.

В команду попали пять игроков "Реала", четыре - "Барселоны", а также по одному - из "Баварии" и "Ювентуса".

Символическая сборная 2016 года по версии ФИФА:

Мануэль Нойер ("Бавария"), Дани Алвес ("Ювентус"), Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос (все - "Реал"), Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес (все - "Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал").

Стоит отметить, что главным событием вечера станет вручение награды лучшему футболисту по итогам 2016 года.

Ранее была представлена сборная минувшего года по версии УЕФА.