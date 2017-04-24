Месси принес победу "Барселоне" над "Реалом" на последних секундах матча

В Испании состоялось Эль-Класико.

Месси стал героем матча Barcelona FC

В рамках 33-го тура состоялся- "Реал" на своем поле принимал "Барселону". Команды продолжают плотную борьбу за чемпионство, а победа значительно увеличила шансы каталонцев на "золото" Примеры.

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала Каземиро удачно сыграл на добивании и открыл счет на 28-й минуте, после чего на 33-й Месси воспользовался пасом Ракитича, обошел защитника и не оставил шансов вратарю мадридцев.

После перерыва у обеих команд были моменты для взятия ворот, но в концовке встречи ситуация усложнилась именно для "Реала". Сначала Ракитич пробил точно в "девятку" и вывел гостей вперед, после чего "сливочные" еще и остались в меньшинстве, когда Рамос был удален за грубый подкат. Это не сломило "Реал": на 85-й минуте Хамес сравнял счет ударом с нескольких метров после прострела от Марсело.

Дело шло к ничейному исходу, но на последних секундах встречи победу "Барселоне" принес Месси, когда замкнул пас с фланга точным ударом из пределов штрафной - 3:2.

Теперь обе команды имеют по 75 очков в турнирной таблице чемпионата Испании.

"Реал" - "Барселона" - 2:3

Голы: Каземиро, 28, Хамес, 85 - Месси, 33, 90+2, Ракитич, 73

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Каземиро (Ковачич, 70), Модрич, Кроос, Бэйл (Асенсио, 39), Бензема (Хамес, 82), Роналду

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Месси, Л.Суарес, Алькасер (Гомеш, 70)

Предупреждения: Каземиро, Ковачич - Умтити, Месси

Удаление: Рамос

Ранее сообщалось, что "Реал" установил рекорд в Лиге чемпионов.