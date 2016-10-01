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Менеджер Кличко назвал Фьюри "самым недостойным чемпионом в истории"

1 октября в 15:48

Бернд Бенте рассматривает британца исключительно с негативной стороны.

Бенте
Бенте не считает Фьюри настоящим чемпионом
Bild.de
Бернд Бенте, представляющий интересы украинского экс-чемпиона Владимира Кличко, считает, что британский боксер Тайсон Фьюри не имеет права носить звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Думаю, что Фьюри - самый недостойный чемпион в истории супертяжелого веса. Не только из-за всей этой ситуацией со срывом реванша, но не стоит забывать о его сексистских, гомофобных и антисемитских высказываниях, которые остались в истории на бумаге".

"Владимир переживает самую долгую паузу в своей карьере именно из-за Фьюри. Он очень заинтересован в борьбе за титул до конца года", - скаал Бернд Бенте.

Напомним, ранее команда Тайсона Фьюри объявила о том, что реванш с украинцем Владимиром Кличко, который должен был состояться 29 октября, отменен из-за проблем британского боксера со здоровьем. Таким образом, Фьюри второй раз отменил проведение боя.

Позже появилась информация, что Фьюри может быть лишен всех титулов, так как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин.

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Кроме того, немецкие СМИ сообщили, что команда Кличко забронировала арену в Гамбурге на 10 декабря. Кто будет соперником украинца - неизвестно, но называлась кандидатура чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа. Добавим, что следующий бой Джошуа запланирован на 26 ноября. Соперник британского чемпиона еще не определен.

По материалам: mirror.co.uk
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Тэги Кличко Бенте Фьюри бокс
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