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Медальный зачет Паралимпиады-2016

17 сентября в 10:43

В Рио-де-Жанейро проходят Паралимпийские игры.

паралимпиада-2016
Украинцы ведут борьбу за медали Паралимпиады
rio2016.com
В бразильском Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября проходят Паралимпийские игры, в которых принимают участие 172 украинских спортсмена и к которым не была допущена Россия.

Медальный зачет Паралимпиады

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По материалам: ZN.UA
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Тэги Паралимпиада Рио медальный зачет
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