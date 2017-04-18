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Матч Украины и Турции может пройти в Харькове

18 апреля в 12:39

Город претендует на поединок отбора на ЧМ-2018.

стадион металлист
Стадион "Металлист" может принять еще один международный матч
ФК Металлист
Матч сборной Украины против Турции в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года может состояться в Харькове. Об этом заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

"За короткий срок после возвращения в Харьков международных матчей мы уже увидели здесь и сборную, и "Шахтер", а сегодня мы обсудили предложение по матчу Украина - Турция. Думаю, на Исполкоме будет единогласная поддержка", - сказал Павелко в эфире телеканала "Футбол 1".

После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию. Следующий матч подопечные Андрея Шевченко проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии. Поединок с Турцией состоится 2 сентября.

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Ранее стало известно, что сборная Украины проведет зарубежный сбор перед матчем с Финляндией.

По материалам: Футбол 1
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Тэги сборная футбол Турция Харьков
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