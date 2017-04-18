Матч Украины и Турции может пройти в Харькове

Город претендует на поединок отбора на ЧМ-2018.
"За короткий срок после возвращения в Харьков международных матчей мы уже увидели здесь и сборную, и "Шахтер", а сегодня мы обсудили предложение по матчу Украина - Турция. Думаю, на Исполкоме будет единогласная поддержка", - сказал Павелко в эфире телеканала "Футбол 1".
После пяти туров сборная Украины находится на третьем месте в группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию. Следующий матч подопечные Андрея Шевченко проведут 11 июня на выезде против сборной Финляндии. Поединок с Турцией состоится 2 сентября.
Ранее стало известно, что сборная Украины проведет зарубежный сбор перед матчем с Финляндией.Футбол 1