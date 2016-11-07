Маррей стал первой ракеткой мира

Британец обошел Джоковича, который возглавлял рейтинг на протяжении 122 недель.

Маррей опередил Джоковича ausopen.com

Энди Маррей впервые в карьере стал первой ракеткой мира. Британский теннисист возглавил рейтинг ATP, опубликованный сегодня, 7 ноября, и стал 26-й в истории первой ракеткой.

Маррей одержал победу на турнире в Париже и обошел в рейтинге Новака Джоковича, который был первой ракеткой с июля 2014 года - на протяжении 122 недель. У Маррея теперь 11185 очков, у Джоковича - 10780.

29-летний Маррей в текущем сезоне выиграл Уимблдон, турниры серии "Мастерс" в Риме, Шанхае и Париже, а также играл в финалах Australian Open и "Ролан Гаррос". Кроме того, британец стал чемпионом Олимпиады в Рио.

Также отметим, что Роджер Федерер впервые с 2002 года выпал из первой десятки теннисистов мира. Он занимает 16-е место. Читайте также: Вавринка обыграл Джоковича в финале US Open

Что касается украинских теннисистов, то в рейтинге ATP Александр Долгополов сохранил 63-е место, Илья Марченко поднялся на одну позицию (68), а Сергей Стаховский остался на 123-м месте.