Маррей стал первой ракеткой мира

Британец обошел Джоковича, который возглавлял рейтинг на протяжении 122 недель.
Маррей одержал победу на турнире в Париже и обошел в рейтинге Новака Джоковича, который был первой ракеткой с июля 2014 года - на протяжении 122 недель. У Маррея теперь 11185 очков, у Джоковича - 10780.
29-летний Маррей в текущем сезоне выиграл Уимблдон, турниры серии "Мастерс" в Риме, Шанхае и Париже, а также играл в финалах Australian Open и "Ролан Гаррос". Кроме того, британец стал чемпионом Олимпиады в Рио.
Также отметим, что Роджер Федерер впервые с 2002 года выпал из первой десятки теннисистов мира. Он занимает 16-е место.
Что касается украинских теннисистов, то в рейтинге ATP Александр Долгополов сохранил 63-е место, Илья Марченко поднялся на одну позицию (68), а Сергей Стаховский остался на 123-м месте.ZN.UA