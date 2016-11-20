Маррей стал чемпионом Итогового турнира АТР

Британец сохранил статус первой ракетки мира.
На кону стоял не только титул, но и перве место в мировом рейтинге, которым до матча владел Маррей, но Джокович мог вернуться на вершину.
Однако в итоге Маррей подтвердил свой статус и продлил серию побед до 25 поединков. Британец провел поединок на очень высоком уровне и всего за 1 час и 44 минуты сумел одолеть серба в двух сетах: 6:3, 6:4.
Впервые за последние пять лет Новак Джокович не сумел стать чемпионом в Лондоне и завершить сезон в статусе первой ракетки планеты. Маррей за эту победу получит 1500 рейтинговых очков и более двух миллионов долларов призовых.
Напомним, в октябре чемпионкой Итогового турнира WTA стала словачка Доминика Цибулкова.ZN.UA