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Маррей стал чемпионом Итогового турнира АТР

20 ноября в 22:31

Британец сохранил статус первой ракетки мира.

Энди Маррей
Маррей останется первой ракеткой мира
rio2016.com
В Лондоне подошел к концу Итоговый турнир АТР. В финальном поединке встречались британец Энди Маррей и серб Новак Джокович.

На кону стоял не только титул, но и перве место в мировом рейтинге, которым до матча владел Маррей, но Джокович мог вернуться на вершину.

Однако в итоге Маррей подтвердил свой статус и продлил серию побед до 25 поединков. Британец провел поединок на очень высоком уровне и всего за 1 час и 44 минуты сумел одолеть серба в двух сетах: 6:3, 6:4.

Впервые за последние пять лет Новак Джокович не сумел стать чемпионом в Лондоне и завершить сезон в статусе первой ракетки планеты. Маррей за эту победу получит 1500 рейтинговых очков и более двух миллионов долларов призовых.

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Напомним, в октябре чемпионкой Итогового турнира WTA стала словачка Доминика Цибулкова.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Маррей Джокович теннис Итоговый турнир
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