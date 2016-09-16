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Маркевич может возглавить польскую "Легию" - СМИ

16 сентября в 22:27

Украинский специалист попал "на карандаш" польскому клубу.

Маркевич
Маркевич интересен европейскому клубу
XSport.ua
Украинский специалист Мирон Маркевич рассматривается руководством польской "Легии" в качестве нового главного тренера. Об этом сообщил портал Przegląd Sportowy.

Также в числе кандидатов на эту должность называются словак Адриан Гул, израильтянин Авраам Грант, а также белорусские специалисты Виктор Гончаренко и Олег Кононов. Преимуществами Маркевича в данном вопросе считаются большой опыт и владение польским языком.

Стоит отметить, что в настоящее время Маркевич занимает должность главы комитета национальных сборных Украины. Ранее специалист тренировал "Металлист" и "Днепр", а с днепрянами в 2015-м году сумел выйти в финал Лиги Европы.

Смотрите фото: Ребров, Срна и Маркевич посетили тренировку сборной Украины

Польскую "Легию" тренирует албанец Бесник Хаси, но специалист близок к отставке после домашнего поражения от дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов со счетом 0:6.

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Тэги Легия Маркевич футбол тренер
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