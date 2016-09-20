Топ Новости
<
>

Маркевич хочет получить от "Днепра" 1,7 миллиона долларов

20 сентября в 00:29

Экс-тренер днепрян хочет получить деньги, которые клуб задолжал по зарплате.

Маркевич
Маркевич потребовал у "Днепра" деньги по зарплате
ФК Днепр
Бывший тренер "Днепра" Мирон Маркевич намерен взыскать с клуба долг по зарплате, который составляет 1,7 миллиона долларов.

Специалист уже направил свой иск в Федерацию футбола Украины. При этом представлять Маркевича по данному вопросу будет испанский юрист Хуан де Диас Креспо, который также ранее сотрудничал с бывшими футболистами "Днепра" - Самуэлем Инкумом и Дереком Боатенгом.

Кроме того, Креспо участвовал в деле донецкого "Шахтера" против бразильца Матузалема, который покинул клуб без компенсации.

Напомним, из-за долгов перед игроками и тренерским штабом Хуанде Рамоса "Днепр" не сможет заявлять новых футболистов в следующее трансферное окно.

Читайте также: Маркевич отказался ехать за границу и хочет помочь украинскому футболу

Ранее генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко сообщил, что бюджет клуба уменьшен в десять раз.

По материалам: Футбол 24
Читайте также
Тэги Маркевич Днепр клуб футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.77
EUR 28.77
Последние новости