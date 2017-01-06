Марез признан лучшим игроком Африки 2016 года

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Футболист английского "Лестера" стал лучшим по версии Африканской конфедерации футбола.

Марез набрал 361 голос dailymail.co.uk

Полузащитник "Лестер Сити" и сборной Алжирапризнан лучшим игроком Африки - 2016, сообщает официальный сайт Африканской конфедерации футбола.

Марез набрал в финальном голосовании 361 голос, опередив форварда дортмундской "Боруссии" и сборной Габона Пьера-Эмерика Обамейянга (313) и форварда "Ливерпуля и сборной Сенегала Садио Мане (186).

Лучшим тренером был признан Питсо Мосимане, который вместе с южноафриканской командой "Мамелоди Сандаунз" выиграл африканскую Лигу чемпионов.

Среди молодых игроков награду получил форвард "Арсенала" и сборной Нигерии Алекс Ивоби, а другой нигерийский нападающий - Келечи Ихеаначо из "Манчестер Сити" - был признан самым многообещающим футболистом континента.

Ранее "Лестер" стал командой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы.