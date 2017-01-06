Марез признан лучшим игроком Африки 2016 года

Футболист английского "Лестера" стал лучшим по версии Африканской конфедерации футбола.
Марез набрал в финальном голосовании 361 голос, опередив форварда дортмундской "Боруссии" и сборной Габона Пьера-Эмерика Обамейянга (313) и форварда "Ливерпуля и сборной Сенегала Садио Мане (186).
Лучшим тренером был признан Питсо Мосимане, который вместе с южноафриканской командой "Мамелоди Сандаунз" выиграл африканскую Лигу чемпионов.
Среди молодых игроков награду получил форвард "Арсенала" и сборной Нигерии Алекс Ивоби, а другой нигерийский нападающий - Келечи Ихеаначо из "Манчестер Сити" - был признан самым многообещающим футболистом континента.
Ранее "Лестер" стал командой года по версии Международной ассоциации спортивной прессы.championat.com