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Марадона, Роналдиньо, Тотти и другие звезды футбола сыграли в "Матче мира"

13 октября в 13:14

Благотворительный поединок состоялся в Риме.

Марадона и Роналдиньо
Марадона сыграл против Роналдиньо
laliga.es
В благотворительном "Матче мира", который состоялся на "Олимпийском" в Риме, команда Роналдиньо обыграла команду Диего Марадоны.

Участие в матче, кроме легендарных капитанов, приняли Франческо Тотти, Хуан Себастьян Верон, Руи Кошта, Эрнан Креспо, Джанлука Дзамбротта, Кафу, Эрик Абидаль, Робер Пирес и многие другие звезды футбола. Также на поле вышел Диего Марадона-младший. Руководили командами Фабио Капелло и Айтор Каранка.

Команда "белых" обыграла "синих" со счетом 4:3. У победителей голы забивали Кануте, Кркич, Креспо и Кавенаги. У проигравших отличились ди Натале, Тотти и Бурдиссо.

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Отметим, что идея "Матча мира", который проводился уже во второй раз, принадлежит папе Римскому Франциску. Перед игрой понтифик принял в Ватикане организаторов и участников этой встречи. Средства, собранные в результате этой акции, будут переданы на гуманитарные цели, в том числе в помощь итальянцам, которые пострадали от сильного землетрясения 24 августа.

По материалам: rsport.ru
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Тэги Марадона Роналдиньо Тотти Креспо матч мира Капелло Верон
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