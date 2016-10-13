Марадона, Роналдиньо, Тотти и другие звезды футбола сыграли в "Матче мира"

Благотворительный поединок состоялся в Риме.

Марадона сыграл против Роналдиньо laliga.es

В благотворительном "Матче мира", который состоялся на "Олимпийском" в Риме, команда Роналдиньо обыграла команду Диего Марадоны

Участие в матче, кроме легендарных капитанов, приняли Франческо Тотти, Хуан Себастьян Верон, Руи Кошта, Эрнан Креспо, Джанлука Дзамбротта, Кафу, Эрик Абидаль, Робер Пирес и многие другие звезды футбола. Также на поле вышел Диего Марадона-младший. Руководили командами Фабио Капелло и Айтор Каранка.

Команда "белых" обыграла "синих" со счетом 4:3. У победителей голы забивали Кануте, Кркич, Креспо и Кавенаги. У проигравших отличились ди Натале, Тотти и Бурдиссо.

Отметим, что идея "Матча мира", который проводился уже во второй раз, принадлежит папе Римскому Франциску. Перед игрой понтифик принял в Ватикане организаторов и участников этой встречи. Средства, собранные в результате этой акции, будут переданы на гуманитарные цели, в том числе в помощь итальянцам, которые пострадали от сильного землетрясения 24 августа.