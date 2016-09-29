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"Манчестер Юнайтед" - "Заря": онлайн-трансляция матча

29 сентября в 20:03

Луганчане проводят поединок против топ-клуба Европы.

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"Заря" поборется с МЮ
ua-football.com
Сегодня, 29 сентября, луганская "Заря" проводит свой второй поединок группового этапа Лиги Европы, в котором встречается с английским "Манчестер Юнайтед" на выезде.

"Заря" сразится с топ-клубом Европы, чего в истории луганчан еще не случалось. Главный тренер команды Юрий Вернидуб не стал скрывать, что ему "страшно выходить на "Олд Траффорд", а многие футболисты еще несколько лет назад представить не могли, что получат шанс сыграть с "Манчестер Юнайтед".

Тем не менее, нельзя говорить, что шансов у "Зари" в этом поединке не будет. МЮ в первом туре уступил "Фейенорду", поэтому есть смысл говорить об отсутствии мотивации у англичан в этом турнире.

 
По материалам: ZN.UA
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Тэги Манчестер Юнайтед Заря футбол Лига Европы
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