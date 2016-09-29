"Манчестер Юнайтед" - "Заря": онлайн-трансляция матча

Луганчане проводят поединок против топ-клуба Европы.

"Заря" поборется с МЮ ua-football.com

Сегодня, 29 сентября, луганская "Заря" проводит свой, в котором встречается с английским "Манчестер Юнайтед" на выезде.

"Заря" сразится с топ-клубом Европы, чего в истории луганчан еще не случалось. Главный тренер команды Юрий Вернидуб не стал скрывать, что ему "страшно выходить на "Олд Траффорд", а многие футболисты еще несколько лет назад представить не могли, что получат шанс сыграть с "Манчестер Юнайтед".

Тем не менее, нельзя говорить, что шансов у "Зари" в этом поединке не будет. МЮ в первом туре уступил "Фейенорду", поэтому есть смысл говорить об отсутствии мотивации у англичан в этом турнире.