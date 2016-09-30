"Манчестер Юнайтед" - "Заря": лучшие фото матча

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Украинская команда уступила топ-клубу Европы на выезде.

Луганская "Заря" провела свой второй поединок группового этапа Лиги Европы, в котором встречалась с английским "Манчестер Юнайтед" на выезде. Поединок завершился минимальной победой хозяев.

С первых минут британцы захватили мяч и контролировали ситуацию на поле, тогда как гости регулярно в полном составе отходили к своим воротам. При этом несколько раз подопечные Юрия Вернидуба выходили в контратаку, но не хватало точного последнего паса или удара.

Во втором тайме МЮ продолжил гнуть свою линию, а для усиления атаки Жозе Моуриньо выпустил на поле Уэйна Руни. Именно последний неудачно пробил после паса с фланга, а на добивании Златан Ибрагимович головой отправил мяч в ворота Шевченко.

"Заря" занимает последнее место в своей группе, имея в активе одно очко.

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