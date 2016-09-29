Топ Новости
<
>

"Манчестер Юнайтед" - "Заря": букмекеры не оставляют шансов луганчанам

29 сентября в 09:55

Украинская команда является явным аутсайдером поединка на "Олд Траффорд".

123
Букмекеры не верят в подопечных Юрия Вернидуба
ФК Заря
Сегодня, 29 сентября, луганская "Заря" проведет свой второй поединок группового этапа Лиги Европы, в котором встретится с английским "Манчестер Юнайтед" на выезде.

Букмекеры считают украинский клуб безоговорочным аутсайдером этого матча. На победу подопечных Жозе Моуриньо можно поставить с коэффициентом 1,14, тогда как на успех гостей - 20,0. Коэффициент 7,50 букмекеры дают на то, что противостояние завершится вничью.

По мнению аналитиков, "Заря" вряд ли сможет забить на "Олд Траффорд", но при этом пропустит 1-3 гола в свои ворота от Ибрагимовича и компании.

Читайте также: У Вернидуба "присутствует тревога" перед матчем с "Манчестер Юнайтед"

Напомним, что в стартовых матчах Лиги Европы луганчане сыграли дома вничью с "Фенербахче" (1:1), тогда как англичане уступили на выезде "Фейенорду" (0:1).

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги футбол матч Лига Европы Заря Манчестер Юнайтед
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.90
EUR 29.07
Последние новости