"Манчестер Юнайтед" - "Заря": букмекеры не оставляют шансов луганчанам

Украинская команда является явным аутсайдером поединка на "Олд Траффорд".

Букмекеры не верят в подопечных Юрия Вернидуба ФК Заря

Сегодня, 29 сентября,проведет свой второй поединок группового этапа Лиги Европы, в котором встретится с английским "Манчестер Юнайтед" на выезде.

Букмекеры считают украинский клуб безоговорочным аутсайдером этого матча. На победу подопечных Жозе Моуриньо можно поставить с коэффициентом 1,14, тогда как на успех гостей - 20,0. Коэффициент 7,50 букмекеры дают на то, что противостояние завершится вничью.

По мнению аналитиков, "Заря" вряд ли сможет забить на "Олд Траффорд", но при этом пропустит 1-3 гола в свои ворота от Ибрагимовича и компании.

Напомним, что в стартовых матчах Лиги Европы луганчане сыграли дома вничью с "Фенербахче" (1:1), тогда как англичане уступили на выезде "Фейенорду" (0:1).