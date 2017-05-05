"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сельту" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Англичане забили единственный гол во втором тайме.

МЮ удалось получить преимущество гостевого гола manutd.com

Состоялся первый поединок, в котором испанская "Сельта" принимала английский "Манчестер Юнайтед".

Матч проходил с минимальным количеством голевых моментов, но преимуществом больше владели игроки МЮ. В итоге гости одержали победу благодаря единственному голу со штрафного на 67-й минуте - Рашфорд закрутил мяч над стенкой, а вратарь спасти "Сельту" не сумел.

"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1

Голы: Рашфорд, 67

"Сельта": Альварес, Отто, Мальо (Бовю, 90+1), Кабрал, Ронкалья, Радоя, Эрнандес, Васс (Хосабед, 74), Аспас, Гвидетти, Систо

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Эррера, Погба, Феллаини, Мхитарян (Янг, 78, Смоллинг, 89), Лингард, Рашфорд (Мартиаль, 80)

Предупреждения: Мальо - Феллаини, Погба

Напомним, ранее в полуфинале Лиги Европы "Аякс" разгромил "Лион".